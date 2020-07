Radomyśl. Bezpieczniej przy Sanie

Roboty prowadzone były na długości prawie 2,2 km: od Pniowa do ujścia Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej. Podczas prac nie tylko podwyższono wał Sanu o 1,25 metra, ale także poszerzono go o 4 metry i wyłożono specjalną osłoną, która ma zapobiec przesiąkaniu korpusu wału przez wody powodziowe.

- Oprócz tego wykonano pionową, przeciwfiltracyjną przesłonę podstawy wału, a na jego długości wyłożona została siatka przeciwko bobrom. Dodatkowo przebudowano drogi przywałowe i rampy wałowe, wyremontowano drogę dojazdową do wału w Pniowie. W dalszej kolejności modernizacji wymaga także odcinek wału od Radomyśla do Brandwicy - wyjaśnił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Inwestycja to część zadania pod nazwą „Wisła etap 2” , obejmującego także przebudowę prawego wału Wisły o długości ponad 7 km na odcinku od ujścia Sanu do granicy z województwem lubelskim. Ta przebudowa potrwa do końca roku.

Modernizacja wałów będzie kosztować ok. 79 mln. złotych. Inwestycja finansowana jest ze środków z budżetu państwa, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy.