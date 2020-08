Zmarł John Hume, laureat pokojowej Nagrody Nobla  

W wieku 83 lat zmarł w poniedziałek John Hume, północnoirlandzki polityk katolicki, który był jednym z architektów procesu pokojowego w Irlandii Północnej, za co w 1998 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Informację o śmierci potwierdziła jego partia SDLP.

Zawarte w 1998 roku porozumienie wielkopiątkowe kończyło ponad 30-letni konflikt polityczno-religijny w Irlandii Północnej i umożliwiło powstanie wspólnego rządu reprezentującego protestantów i katolików.

John Hume przygotowywał się do kapłaństwa, jednak odszedł z seminarium po trzech latach nauki. Pracował jako nauczyciel, wkrótce wraz z wspólnikami zorganizował lokalną kasę oszczędnościowo-kredytową, pierwszą na terenie Irlandii Północnej. Wkrótce został prezesem krajowego związku takich instytucji finansowych. Organizował również stowarzyszenie budownictwa mieszkaniowego w rodzinnej miejscowości.

W 1969 został niezależnym deputowanym do parlamentu północnoirlandzkiego. W 1971 należał do założycieli Socjaldemokratycznej Partii Pracy (SDLP), od 1979 do 2001 przewodniczył tej organizacji. Od 1973 do 1974 zasiadał w Northern Ireland Assembly, w 1974 w regionalnym rządzie pełnił funkcję ministra handlu. W 1975 wszedł w skład Northern Ireland Constitutional Convention, a w 1982 w skład kolejnego Northern Ireland Assembly.

W latach 1983-2005 był deputowanym Izby Gmin. Przez pięć kadencji był także europosłem. W 2005 zrezygnował z polityki. Został prezesem klubu piłkarskiego Derry City.