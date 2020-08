Papież o Cudzie nad Wisłą: Niech Maryja zapewnia Polakom obfitość łask  

Ojciec Święty modlił się za polskie rodziny i cały polski naród, by Maryja nadal zapewniała mu obfitość łask. Mówił o tym w nawiązaniu do 100-lecia Bitwy Warszawskiej. W czasie audiencji środowej Papież pozdrowił także pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.



„Serdecznie pozdrawiam polskich wiernych. W szczególny sposób towarzyszę w myślach i modlitwie setkom pielgrzymów, którzy z Warszawy, Krakowa i z innych miast w Polsce wędrują pieszo na Jasną Górę, do sanktuarium Czarnej Madonny. Ta pielgrzymka, odbywana z należytą ostrożnością, konieczną w sytuacji pandemii, niech będzie dla was wszystkich czasem refleksji, modlitwy i braterstwa w wierze i w miłości – mówił Ojciec Święty. – 15 sierpnia przypada stulecie historycznego zwycięstwa wojsk polskich, zwanego «Cudem nad Wisłą», które wasi przodkowie przypisywali interwencji Maryi. Dzisiaj niech Matka Boża pomoże ludzkości zwyciężyć koronawirusa, a wam, waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu niech zapewni obfitość łask. Z serca wam błogosławię!“