16 sierpnia br., w niedzielę po uroczystości Wniebowzięcia NMP, będzie miała miejsce tradycyjna doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym odbędzie się w formie nadzwyczajnej.

O zmianach poinformował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w specjalnym komunikacie odczytanym w parafiach i opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji.

Podobnie jak w ostatnią niedzielę tegorocznego maja, w czasie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców, wszystkie pielgrzymkowe uroczystości odbędą się w bazylice piekarskiej, a nie na pobliskim kalwaryjskim wzgórzu.

„Niestety obecna sytuacja epidemiczna nadal nie pozwala nam przeżyć pielgrzymki w tradycyjnym kształcie, w plenerze na piekarskim wzgórzu” – napisał w komunikacie abp Wiktor Skworc i zaprosił cały świat żeński i rodziny do modlitewnej jedności przed wizerunkiem Matki Sprawiedliwości i Miłości społecznej za pośrednictwem mediów.

W piekarskiej bazylice zgromadzą się przedstawicielki pielgrzymujących co roku kobiet. Pozostałe panie i dziewczęta wraz z całymi rodzinami będą mogły uczestniczyć w pielgrzymce dzięki przygotowanym i udostępnionym transmisjom.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 od złożenia hołdu Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Następnie, zgodnie z wieloletnią tradycją, słowo poświęcone kwestiom społecznym wygłosi do kobiet metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Jan Romeo Pawłowskiego, pracującego aktualnie w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Jak podkreślił w komunikacie abp Skworc, „Bożej Opatrzności powierzymy wszystkie nasze osobiste intencje oraz osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie zaś chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne. Maryję, czczoną w Piekarach Śl. jako Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o dar zdrowia i pomyślności”.

Uroczystość będzie transmitowana w TV Polonia i TVP Katowice oraz w Radiu eM i Polskim Radiu Katowice.

W ramach bezpośredniego przygotowania do pielgrzymki od czwartku 13 sierpnia o godz. 18.00 duszpasterze Sanktuarium w Piekarach Śląskich zapraszają do wspólnego przeżycia triduum modlitewnego za pośrednictwem internetu. W programie: Msza św., konferencja maryjna, modlitwa różańcowa, litania do Matki Bożej Piekarskiej oraz Apel Jasnogórski. Link dostępny jest na powitalnej stronie internetowej sanktuarium.