Nowa diecezja bpa Kałuży w Papui-Nowej Gwinei

Bp Dariusz Kałuża, urodził się 5 listopada 1967 roku w Pszczynie, a terenie diecezji bielsko-żywieckiej. W 1985 roku, po zakończeniu nauki w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF). W 1987 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym tego zgromadzenia w Kazimierzu Biskupim. Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja 1993 roku. Po trzech latach pracy duszpasterskiej został wysłany na kurs języka angielskiego do Wielkiej Brytanii, a w 1997 roku rozpoczął pracę misyjną w Papui-Nowej Gwinei w diecezji Mendi, gdzie był między innymi wikariuszem generalnym. Od 2015 roku był wikariuszem ds. duszpasterskich w archidiecezji Madang. 9 czerwca 2016 roku papież Franciszek mianował go biskupem diecezji Goroka, w Papui-Nowej Gwinei. Sakrę biskupią przyjął 20 sierpnia 20+16 roku z rąk swego poprzednika, bpa Francesco Sarego SVD.



Diecezja Bougainville istnieje od 1966 roku. Na powierzchni 10 tys. kilometrów kwadratowych mieszka tam 251 tys. osób, z czego 157 tys. katolików. Posługuje im 41 kapłanów, w tym 13 zakonnych.