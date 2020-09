Informacje z życia Kościoła w Polsce będą bardziej obecne w zagranicznych mediach, docierając do ludzi na całym świecie. Episkopat Polski chce poszerzyć komunikację zagraniczną - powiedział dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Kilka dni temu ks. Rytel-Andrianik otrzymał dekret powołujący go na stanowisko dyrektora Biura ds. Komunikacji Zagranicznej Sekretariatu KEP.

W informacji przekazanej PAP ks. Rytel-Andrianik powiedział, że "promocja nauczania św. Jana Pawła II, szczególnie w setną rocznicę jego urodzin, to jedno z priorytetowych zadań w najbliższym czasie. Będziemy współpracowali z zagranicznymi mediami, by pontyfikat papieża Polaka był jeszcze bardziej przypominany. Chcemy również, by informacje o wydarzeniach religijnych i kulturalnych związanych z Ojcem Świętym były publikowane w międzynarodowych mediach".

Dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej Sekretariatu KEP wspomniał, że chciałby uwagę zagranicznych mediów skierować także na osobę kard. Stefana Wyszyńskiego, również w kontekście jego pokojowego przeciwstawiania się reżimowi komunistycznemu.

"Oczekujemy na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, dlatego celem naszych działań komunikacyjnych jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców na całym świecie" - zaznaczył.

"Ważną kwestią jest także docieranie do środowisk polonijnych, to około 20 mln osób na całym świecie. Planujemy ścisłą współpracę z Polskimi Misjami Katolickimi i mediami polonijnymi, m.in. z portalem polskifr.fr, na którym publikowane są informacje dotyczące życia Polonii z Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec" - podkreślił duchowny.

Przewodniczący Episkopatu Polski, abp. Stanisław Gądecki, zapowiadając w czerwcu tego roku utworzenie biura ds. komunikacji zagranicznej Sekretariatu KEP, powiedział, że "Kościół w Polsce ma wiele treści do przekazania za granicę. Wiele osób chce być na bieżąco z tym, czym żyje Kościół w Polsce, my zaś chcemy być na bieżąco z tym co dzieje się w Kościele w innych krajach".

Dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej zapowiedział, że informacje z życia Kościoła w Polsce będą tłumaczone na kilka języków, m.in. na angielski, włoski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i hebrajski. "Będzie to również promocja naszego kraju, jego historii i kultury" - zaznaczył.