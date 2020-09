4 października publikacja trzeciej encykliki papieża Franciszka  

Tekst najnowszej, trzeciej encykliki Papieża Franciszka zostanie opublikowany w dniu 4 października - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jej tytuł brzmi „Fratelli tutti” (bracia wszyscy), i chociaż w niektórych krajach dyskutowano o jego brzmieniu oraz, jak je przetłumaczyć w sensie integracyjnym, to należy pamiętać, że encyklika sama w sobie niesie przesłanie uniwersalne i jest skierowana do serca każdego człowieka – przypomniał dyrektor programowy mediów watykańskich, Andrea Tornielli.

Tornielli zaznacza, że tytuł encykliki - „Bracia wszyscy” został zaczerpnięty z „Napomnień” św. Franciszka z Asyżu (6,1), a jak czytamy w podtytule będzie ona poświęcona „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”. Następca św. Piotra podpisze ten dokument 3 października w Asyżu, przy grobie świętego, z którego pism zaczerpnięto „incipit” – słowa początkowe encykliki. Fakt, że Ojciec Święty nie zmienił tych słów nie oznacza jednak, aby tytuł w swoim sformułowaniu zawierał jakikolwiek zamiar wykluczenia z grona adresatów ponad połowę ludzi, a mianowicie kobiety – podkreśla dyrektor programowy mediów watykańskich.

Tornielli zaznacza, że Ojcu Świętemu bardzo zależy na braterstwie i przyjaźni społecznej i dlatego zamierza zwrócić się do wszystkich sióstr i braci, wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, którzy zamieszkują ziemię, nikogo nie wykluczając. „Żyjemy w czasach naznaczonych wojną, ubóstwem, migracją, zmianami klimatycznymi, kryzysem ekonomicznym, pandemią: uznanie siebie za braci i siostry, rozpoznanie w tym, którego spotykamy brata i siostrę, a dla chrześcijan rozpoznanie w drugim, który cierpi, oblicza Jezusa, jest sposobem na potwierdzenie elementarnej godności każdej istoty ludzkiej stworzonej na obraz Boży. Jest to również sposób na przypomnienie sobie, że z obecnych trudności nie możemy nigdy wyjść sami, jeden przeciwko drugiemu, Północ przeciwko Południu, bogaci przeciwko biednym, czy oddzieleni jakąkolwiek inną różnicą wykluczającą” – stwierdza dziennikarz.

Tornielli przypomina, że braterstwo i przyjaźń społeczna, tematy wymienione w podtytule, wskazują na to, co łączy mężczyzn i kobiety, a mianowicie uczucie, które powstaje między osobami, które nie są powiązane więzami krwi, a wyraża się poprzez akty życzliwości, poprzez formy pomocy i wielkoduszne działania w chwili potrzeby. Bezinteresowne uczucie do innych ludzi, niezależnie od wszelkich różnic i przynależności. „Z tego względu nie może być żadnych nieporozumień ani zindywidualizowanego odczytywania uniwersalnego i obejmującego każdego człowieka przesłania słów «Bracia wszyscy»” – pisze dyrektor programowy mediów watykańskich.