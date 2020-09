„Drapieżnicy” okradają nas z wody  

Archidiecezja Tokio wzywa japońskich wiernych do modlitwy i działania na rzecz ochrony wody jako „źródła życia”. Inicjatywa ta jest inspirowana dokumentem „Aqua Fons Vitae” opublikowanym w marcu br. przez Stolicę Apostolską.

W niedawno opublikowanym poście na Facebooku Archidiecezja Tokio zwróciła uwagę na znaczenie obecnego okresu, który przeżywa Kościół jako „Czas dla Stworzenia”. Post dotyczy głównie problemu wody, która tak często jest „źle traktowana, zanieczyszczona i marnowana”, co zagraża „przetrwaniu i zdrowiu ludzkości”, wyjaśnia archidiecezja.

We wrześniu wszyscy są zaproszeni do „wzięcia szczególnej odpowiedzialności”, zwłaszcza poprzez konkretne czyny: „podlewanie suchych roślin i drzew, które widzimy wokół siebie i pielęgnowanie nowych”, a także do pogłębionych badań mających na celu zrozumienie „wartości społecznej i kulturowej” zasobów wodnych, które stanowią rodzaj „zbiorowej pamięci ludzkości”.

Ponadto, zasoby wodne nie powinny być uważane za towar, który można „posiadać, rabować, konsumować i handlować”, ponieważ są one istotnym elementem wszystkich form życia. Tu również władze Kościoła w Tokio proponują wiernym takie inicjatywy jak: przedyskutować między sobą znaczenie oszczędzania wody i zastanowić się nad najlepszymi sposobami jej przechowywania.

Archidiecezja Tokijska ostrzega, że około 2 miliardów ludzi na świecie nadal nie ma wystarczającej ilości wody pitnej, ponieważ źródła są zbyt odległe lub zbyt zanieczyszczone. Wzywa również do zakończenia „prywatyzacji morza, która odbywa się na wyłączną korzyść wielkich podmiotów gospodarczych” i jest równoznaczna z „drapieżnictwem morza”, które pozbawia drobnych rybaków ich praw.