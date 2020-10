Droga Kościoła we Francji do ujawnienia prawdy  

Problem pedofilii w Kościele we Francji i skala przestępstw z nim związana przez ostatnie 70 lat są zatrważające. Blisko 6 tys. zgłoszeń, prawie 4 tys. prawdopodobnych ofiar (nie tylko nieletnich) i ok. 1500 sprawców. To wstępne wyniki dotychczasowych prac specjalnej komisji, która bada zjawisko nadużyć seksualnych w Kościele katolickim we Francji, jakie miały miejsce od 1950 roku.

Czym jest ta specjalnie powołana niezależna komisja, której celem jest ma wyjaśnianie problemu nadużyć seksualnych w Kościele nad Sekwaną? W jej skład wchodzą osoby świeckie - m.in. prawnicy, teolodzy, psycholodzy, psychiatrzy, seksuolodzy (nie tylko katolicy i nie tylko osoby wierzące), którym francuski episkopat zlecił zbadanie skandali seksualnych z udziałem duchownych.

Od czego zaczęło się powołanie takiej komisji i jak wygląda jej działalność? O tym wszystkim pisze Jacek Dziedzina w najnowszym (40/2020) numerze "Gościa Niedzielnego". Nasz dziennikarz dotarł do osób i informacji niejako "z pierwszej ręki".

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2018 r. w Lourdes: w odstępie kilku dni obradowali tam najpierw francuscy biskupi, a później przełożeni męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. To wtedy zapadła decyzja o powołaniu niezależnej komisji. Zarówno episkopat, jak i przełożeni zakonni zwrócili się z prośbą o stworzenie takiego gremium do jednego z najbardziej uznanych we Francji prawników. Jean-Marc Sauvé, bo o nim mowa, to były wiceprzewodniczący Rady Stanu (najwyższy organ sądownictwa administracyjnego, opiniujący wszystkie projekty ustaw i innych aktów prawnych). Otrzymał pełną swobodę zarówno w doborze członków komisji, jak i w wyborze metodologii działań. Ówczesny przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji arcybiskup Marsylii Georges Pontier oraz przewodnicząca konferencji zgromadzeń zakonnych s. Veronique Margron w podpisanym wspólnie dekrecie zlecającym mu tę misję proszą go, by prace komisji „rzuciły światło na to, co się wydarzyło”, oraz by „przedstawiły opinię i zalecenia odnośnie do dalszych działań” (kopię listu otrzymaliśmy z biura komisji).