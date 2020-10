Polscy biskupi o encyklice "Fratelli tutti"  

"To otwarte braterstwo, które przekracza granice geograficzne i granice narodów, religii i wszystkich ras".

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wziął udział w polskiej prezentacji najnowszej encykliki papieża Franciszka "Fratelli tutti" o braterstwie i przyjaźni społecznej. - Papież ukazuje w encyklice otwarte braterstwo, które w praktyce przekracza granice geograficzne i granice narodów, religii i wszystkich ras. To braterstwo bez granic, które nie należy tylko do naszego kręgu - powiedział. - To braterstwo jest najprościej zarysowane przez przypowieść o dobrym Samarytaninie.

Podkreślił, że papieżowi chodzi o braterstwo odnoszące się zwłaszcza do tego, który jest słaby, chory, potrzebujący. - W pierwszym rzędzie chodzi o odniesienie się do pojedynczego człowieka, a po drugie do całego systemu - zaznaczył abp Gądecki.

- To braterstwo bez granic, które nie należy tylko do naszego kręgu, o czym mowa w pkt. 80, polega też na tym, że jesteśmy dzięki niemu jedno z sobą, tzn. ten, który nie jest z nami, który jest poza nami, dzięki braterstwu staje się jednym z nami. Czyli jest to miłość inkluzywna w stosunku do drugiego człowieka - podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, podkreślił, że papież pragnie skupić się na uniwersalności miłości chrześcijańskiej. - Głównym tematem encykliki jest wymiar makro miłości chrześcijańskiej, można powiedzieć globalizacja miłości chrześcijańskiej, nie ograniczanie miłości chrześcijańskiej do miłości osoba-osoba z tego samego kręgu - zaznaczył.

Bp Jarecki zwrócił również uwagę, że w dokumencie bardzo wyraźnie widać doktrynę "nie dla wojny", "nie dla kary śmierci" i "nie dla kary dożywocia", którą papież nazywa "ukrytą karą śmierci".

Z kolei prof. Piotr Mazurkiewicz, dziekan wydziału społeczno-ekonomicznego UKSW, zauważył, że dla papieża Franciszka charakterystyczne jest pojęcie teologii ludu. - Społeczność nie jest zbiorowiskiem jednostek, ale jest wspólnotą, która ma swoją tożsamość, wspólne cele, ambicje, więzi, które łączą ludzi. I ta kategoria ludu umożliwia to, że nie będziemy tylko myśleć o polityce dla ludu, ale również - papież mówi - o polityce z ludem, czy o polityce dla ubogich, ale o polityce z ubogimi - powiedział prof. Mazurkiewicz.

- Encyklika papieża Franciszka "Fratelli tutti" jest encykliką społeczną. Jest to o tyle ważne, że encykliki społeczne od czasów papieża Jana XXIII są kierowane nie tylko do wierzących i katolików, ale do wszystkich ludzie dobrej woli - zauważył ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Encyklika "Fratelli tutti" jest trzecią encykliką papieża Franciszka poświęconą braterstwie i przyjaźni społecznej, która została podpisana 3 października 2020 roku w Asyżu. Tekst encykliki został ogłoszony 4 października b.r. we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.