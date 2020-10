Międzynarodowa kampania modlitewna, w której biorą udział tysiące dzieci na całym świecie, odbywa się co roku, 18 października, a w tym roku również 19 października. Start o godz. 9.00.

Akcja jest odpowiedzią na liczne prośby o modlitwę różańcową, jakie Matka Boża Fatimska kierowała do dzieci w Portugalii w 1917 roku. Modlitewnym szturm nawiązuje do słów św. o. Pio, które dały początek tej międzynarodowej kampanii: "Jeśli milion dzieci będzie modliło się na różańcu, to świat napełni się pokojem".

Pomoc Kościołowi w Potrzebie Kampania „Milion dzieci modli się na różańcu” | Spot 2020



W modlitewną akcję włączają się dzieci z różnych części świata, m.in. Peru, Kolumbii, Meksyku, USA, Filipin, Australii, Syrii, Angoli, Białorusi, Niemiec, Francji, Belgii i wielu innych. Oczywiście do modlitwy włączają się też polskie dzieci. W zeszłym roku uczestniczyło w niej ponad 10 tys. osób z Polski.

Kto może wziąć udział w kampanii?

dzieci w każdym wieku

dzieci z całymi rodzinami: rodzicami, dziadkami i opiekunami

placówki edukacyjne, np. przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, oddziały szkolne w szpitalach, domy dziecka

przyparafialne grupy dzieci i młodzieży

Jak się zgłosić do kampanii?