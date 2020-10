Jemen. Wstrząsający symbol wojny

Zespół szkół w Taez - trzecim mieście w Jemenie pod względem wielkości - został prawie całkiem zniszczony dwa lata temu w nalocie samolotowym podczas walk pomiędzy siłami rządowymi wspieranymi przez Saudyjczyków a rebeliantami Houti, których z kolei wspiera Iran.

Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela, który w większości krajów świętowany jest 5 października, UNESCO i UNICEF zwróciły się do Jemenu, by przywrócił wypłaty prawie połowie nauczycieli i pracowników oświaty (ok. 160 tys. osób), którzy nie otrzymują regularnego wynagrodzenia od 2016 roku.

Trudna sytuacja w Jemenie - włączając trwający konflikt, katastrofy naturalne (powodzie), rozprzestrzeniające się choroby (cholera, odra, polio) i biedę - pozbawiła nauki ponad 2 mln dzieci i postawiła pod znakiem zapytania także edukację 5,8 mln dzieci dopiero zapisanych do szkół, a działo się to jeszcze przed wybuchem pandemii.