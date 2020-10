Nagroda za reportaże o księżach  

Redaktor Mateusz Sienkiewicz otrzymał II nagrodę na XXV Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana.

Wyróżnione reportaże zostały wyemitowane na antenie Polskiego Radia Koszalin. Pierwszy z nich "Czas moich rąk" opowiada o społecznym zaangażowaniu ks. Andrzeja Zaniewskiego, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, podczas pandemii.

Drugi - "To był człowiek", dotyczy ks. Jana Lisa, proboszcza parafii Mariackiej w Szczecinku, który zginął tragicznie w roku 1979.

- W ostatnich miesiącach zajmowałem się, moim zdaniem, dwoma ciekawymi tematami, więc postanowiłem je zgłosić. Trochę z ciekawości oceny jurorów, ale chyba bardziej po to, żeby w świat poszły zarejestrowane przeze mnie historie - mówi Mateusz Sienkiewicz

Redaktor Polskiego Radia Koszalin od lat zajmuje się m.in. tematyką związaną z życiem Kościoła. - Interesują mnie przede wszystkim ludzie, ich praca, działanie, historie. Uznałem, że warto przypomnieć ks. Jana Lisa, który bardzo mocno zapisał się w historii Szczecinka (o czym przekonałem się podczas spotkań z jego uczniami i przyjaciółmi) czy pokazać jak czas pandemii spożytkował ks. Andrzej Zaniewski. Ludzie są bardzo ciekawą materią. A przecież Kościół, to ludzie. I to wcale nie mówię tylko o księżach. To także osoby świeckie - stwierdza nagrodzony dziennikarz.

Mateusz Sienkiewicz od lat współpracuje też z naszą redakcją. Serdecznie gratulujemy nagrody.