W piątek operator TVP Gdańsk przyszedł na Komisariat Policji Gdynia-Śródmieście, gdzie składa zeznania.

"To wszystko trwało bardzo szybko. Staliśmy z kolegą na chodniku bez sprzętu. Syn K. podszedł do nas i rzucił "wyp... Zaczął odpychać kolegę. Zwróciłem uwagę, żeby się uspokoił i poszedł do domu. Dostałem chyba dwa strzały i upadłem na ziemię. Wtedy jeszcze dostałem kopa, uderzając twarzą w chodnik. To był najgorszy cios. W ogóle się nie broniłem, bo gdybym mu oddał, wtedy byłaby afera" - powiedział PAP operator TVP Gdańsk (prosi o nie ujawnianie danych osobowych - dop. PAP).