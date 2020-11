24 tys. 692 nowe zakażenia koronawirusem; zmarły 373 osoby  

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 24 tys. 692 osób. Zmarło 373 chorych - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów od początku epidemii.

Najwięcej zakażeń stwierdzono w Wielkopolsce (3952), na Mazowszu (2797), Dolnym Śląsku (2324), Małopolsce (2245) i Śląsku (2165).

Poniżej 2 tys. przypadków zanotowano w województwach: łódzkim (1766), lubelskim (1543), kujawsko-pomorskim (1429), pomorskim (1352), podkarpackim (1280), świętokrzyskim (767), zachodniopomorskim (747), opolskim (644), podlaskim (625), warmińsko-mazurskim (622), lubuskim (434).

Z powodu COVID-19 zmarło 57 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 316 osób.

We wtorek odnotowano 19 364 nowe zakażenia koronawirusem i 227 zgonów. Do tej pory o najwyższej liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 poinformowano w sobotę 31 października - było to 21 897, a o największej liczbie zgonów w czwartek 29 października - 301. W środę oba rekordy zostały pobite.

Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 439 536 osób. 6 475 chorych zmarło.