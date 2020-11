Jaka jest miłość: heroiczna czy zwyczajna  

- Największy przykład miłości dał nam Bóg, stając się Człowiekiem, rezygnując ze swojej Boskości, ze swojej wielkości, stając się na miarę człowieka - mówi bp Dajczak. - I uczynił to w taki sposób, by dotrzeć do tego najmniejszego człowieka.

Cała konferencja bp. Edwarda Dajczaka:

Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów Rekolekcje dla wszystkich - Dzień 3 - Konferencja 12:00 bp Edward Dajczak (13.11.2020)



To, że Bóg jest Miłością jest istotą wiary chrześcijańskiej. A zwięzła zasada życia chrześcijańskiego brzmi: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką ku nam ma Bóg".

- Ta miłość, która w nas się rodzi z Boga; ta moc wywodząca się z miłości, męstwo miłości, nie jest wynikiem naszych treningów czy podejmowanych wysiłków - tłumaczy biskup. - Ona wynika z tego, że my jesteśmy Bożą miłością przeniknięci i zaczynamy w ten sposób żyć.

Czy jest możliwa miłość heroiczna; rezygnująca z siebie? - Bez Jezusa nie ma - odpowiada bp Dajczak. - Tylko z Jezusem taka miłość jest możliwa każdego dnia.

Być z Jezusem to nawiązać z Nim relację. To codziennie na nowo odnawiać z Nim przyjaźń. Nie szukać Go w mądrych książkach, ale w swoim życiu. Jezus czyni nas szczęśliwymi. Bp Dajczak dał przykład młodego człowieka, które spotkał na Przystanku Jezus. - Ten młody człowiek rzucił cynicznie w moim kierunku: "Mnie na tym Twoim Jezusie w ogóle nie zależy!" - opowiada. - A ja mu wtedy odpowiedziałem: "Ok. Ale Jezusowi bardzo zależy na Tobie". I to był początek naszego spotkania.

- Wracajmy zawsze do tej pierwszej miłości, która jest Jezusowa - podkreślił biskup. - Do miłości stojącej zawsze po stronie grzesznika, nie żeby go utwierdzić w grzechu, ale aby mu pomóc doświadczyć Boga pochylonego nad nim i podnoszącego go.

"Rekolekcje dla wszystkich", czyli specjalne internetowe rekolekcje na Jasnej Górze, są zwieńczeniem dziewięciodniowej modlitwy - Jasnogórskiej Nowenny w intencji pokoju i pojednania, która trwała od 3 listopada.

