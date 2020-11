Pontyfikat Jana Pawła II dobrze ocenia 83 proc. Polaków, a 6 proc. źle  

W sondażu "Rz" zapytała respondentów o ocenę pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Pozytywnie oceniło go 83 proc. badanych, 6 proc. negatywnie. Natomiast 11 proc. pytanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

"Rz" zauważa, że "pontyfikat papieża został bardzo wysoko oceniony w grupie ludzi młodych między 18. a 29. rokiem życia, a więc u osób, które praktycznie go nie znały, a wiedzę o nim mają od rodziców, z lekcji religii czy przekazów medialnych". Według badania, 96 proc. młodych ludzi pozytywnie oceniło pontyfikat papieża.

W sondażu IBRIS zapytano także badanych o to, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że papież Jan Paweł II nie podjął wystarczających działań, żeby przeciwdziałać seksualnym nadużyciom duchownych. 21 proc. ankietowanych zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, a 30 proc. raczej tak uważa. Natomiast 23 proc. badanych jest zdania, że papież podjął odpowiednie działania w walce z nadużyciami seksualnymi. 26 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

"Rz" podkreśla, że o wiele bardziej krytycznie nastawieni do obecnych działań Kościoła w kwestii pedofilii są młodzi ludzie - 97 proc. z nich źle je ocenia i nikt nie wystawia oceny pozytywnej. "Rz" wskazuje także na działania papieża w walce z czynami pedofilskimi w Kościele.

"Pierwsze skandale pedofilskie zaczęły w Kościele wybuchać na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Początkowo w Stanach Zjednoczonych. Reakcją Jana Pawła II było wezwanie w 1993 r. do Watykanu wszystkich amerykańskich biskupów i wysłany do nich potem list, w którym znalazły się słynne słowa +zero tolerancji dla pedofilii+. W kolejnych latach m.in. na spotkaniu z biskupami irlandzkimi Jan Paweł II wzywał hierarchów do konsekwentnego karania czynów pedofilskich. W 2002 r. do biskupów amerykańskich mówił, że +ludzie muszą wiedzieć, że w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby nieletnich+" - pisze dziennik.

Dodano, że Jan Paweł II ogłosił także dokument, motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela", w którym wiek ochrony małoletnich podniósł do 18. roku życia i nakazał, by wszystkie przypadki dotyczące molestowania nieletnich przez duchownych kierować do Rzymu.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 listopada 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.