Indie: Tragedia podczas świąt

Co najmniej pięć osób zginęło, a 40 zostało rannych w wypadku na ceremonii religijnej.

Co najmniej pięć osób zginęło, a około 40 zostało rannych we wtorek w stanie Uttar Pradesh w północnych Indiach, gdy zawaliła się bambusowa platforma, wzniesiona na ceremonię religijną - poinformowały lokalne władze. Ceremonię zorganizowała wyznająca dżinizm społeczność dystryktu Baghpat.

"Drewniana konstrukcja zawaliła się, zabijając pięć osób. Czterdzieści zostało rannych, w tym około 20 - lekko" - przekazała agencji AFP lokalna policja.

Według świadka cytowanego przez kanał informacyjny NDTV kilkunastometrowa bambusowa platforma runęła, gdy kapłani zaczęli oferować wiernym poczęstunek.

Zgromadzenia religijne w Indiach często stają się miejscem śmiertelnych wypadków - zauważyła agencja, przypominając, że w ubiegłym roku w tym samym stanie w wypadku podczas zgromadzenia religijnego doszło do paniki i zadeptania 121 osób.

Dżinizm to religia nauczająca ścieżki do duchowej czystości i oświecenia poprzez ascetyczny tryb życia i wyrzeczenie się przemocy. Należy obok hinduizmu i buddyzmu do trzech najstarszych i wciąż praktykowanych indyjskich tradycji religijnych.