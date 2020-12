Na przełomie grudnia i stycznia ma dotrzeć do Polski 300 tys. szczepionek na koronawirusa, a w kolejnym tygodniu następne 300 tysięcy - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Potwierdził, że pierwsza partia szczepionek dotrze do Polski 26 grudnia.

Szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził w TVN24, że 26 grudnia br. ma dotrzeć do Polski pierwsza partia szczepionek - ok. 10 tysięcy dawek. Trafią one do 70 placówek służby zdrowia i tam 27 grudnia rozpoczną się szczepienia. Pierwszą grupę zaszczepionych będą stanowić pracownicy służby zdrowia.

"Jest 509 szpitali węzłowych gotowych do szczepień, ale w związku z tym, że przyjeżdża tak niewielka partia szczepionek, uznaliśmy, że tego pierwszego dnia będzie to siedemdziesiąt kilka placówek. Można by to szczepienie przeprowadzić w kilkunastu placówkach, natomiast chcieliśmy, żeby jak najwięcej szpitali przetrenowało tę procedurę szczepienia. Bo to jest całą procedura" - mówił Dworczyk.

Pytany, ile osób zostanie zaszczepionych w ciągu pierwszego miesiąca zaznaczył, że jeśli producent będzie się wywiązywał z deklaracji, na przełomie grudnia i stycznia powinno dojechać kolejne 300 tysięcy dawek i w kolejnym tygodniu znowu 300 tysięcy dawek. "Gotowość organizacyjna", gdyby były dostępne szczepionki -jak dodał - to około 3,5 mln szczepień miesięcznie.

Dworczyk przyznał też, że nie ma jednolitych opinii ekspertów "jaki procent zaszczepienia populacji zagwarantuje odporność". "W związku z tym trzeba przyjąć taką postawę - wszyscy skupiamy się w roku 2021 na wspólnej organizacji narodowego programu szczepień, to jest dla nas jedyna droga" - powiedział szef KPRM.