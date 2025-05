Politycy PSL i Polski 2050: czeka nas poważna rozmowa

Politycy PSL i Polski 2050 podkreślają, że przyszedł czas na poważną rozmowę na temat przyszłości Trzeciej Drogi, na zastanowienie się co dalej: czy oba ugrupowania mają zachować swoją tożsamość i iść swoją drogą, czy kontynuować współpracę.

18 maja w I turze wyborów prezydenckich kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc., a popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. To ci kandydaci zmierzą się w drugiej turze 1 czerwca. Kandydat Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdobył 4,99 proc. głosów.

Po słabym wyniku Hołowni w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się pytania o przyszłość koalicji ludowców z Polską 2050. Tym bardziej, że jeszcze przed I turą wyborów niektórzy politycy tej koalicji wspominali o jej rozpadzie.

"Na pewno czeka nas poważna rozmowa na temat kontynuacji Trzeciej Drogi, bo zarówno tamta strona, jak i my nie widzimy tego, co powinno tworzyć koalicję, czyli wspólnych działań, wspólnych projektów" - podkreślił w rozmowie z PAP Jarosław Rzepa (PSL-TD). "Umówiliśmy się na wybory prezydenckie i dotrzymaliśmy słowa" - zaznaczył. Ale dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie o kontynuację tej współpracy - ocenił poseł.

Zdaniem Rzepy, zarówno Polsce 2050, jak i PSL ta koalicja się opłaca. "Natomiast musi być współpraca. Muszą być zaangażowane struktury z jednej i z drugiej strony. Muszą być wspólne spotkania klubów. To się wszystko musi dziać" - zaznaczył polityk.

W jego ocenie, PSL na pewno jest w stanie sobie samo poradzić. "Wydaje mi się, że wzajemnie jesteśmy sobie potrzebni, ale w formule wzajemnego zrozumienia, wspierania, dyskutowania, a nie w formule dwóch podmiotów, które się coraz bardziej jak nożyce rozchodzą" - podkreślił Rzepa.

Poseł Marek Sawicki (PSL-TD) pytany przez PAP o ocenę wyniku wyborczego Hołowni i przyszłość Trzeciej Drogi stwierdził, że wynik marszałka Sejmu nie ma znaczenia. "Liczy się wynik dwóch kandydatów, którzy weszli do II tury wyborów. Natomiast wyniki pozostałych nie mają znaczenia, bo za parę miesięcy będzie kompletna przebudowa sceny politycznej i wtedy zobaczymy kto z tego wyszedł zwycięsko, a kto przegra" - zauważył Sawicki.

Dopytywany o dalszą koalicję PSL z Polską 2050 odparł, że Stronnictwo z pewnością będzie kontynuowało współpracę z różnymi bliskimi mu środowiskami. "Czy to będzie z całą Trzecią Drogą, czy z częścią Trzeciej Drogi, to od nich także zależy, od strony Polski 2050, czy będzie kontynuowała ten projekt" - zaznaczył Sawicki.

Posłanka Izabela Bodnar (Polski 2050-TD) powiedziała PAP, że na rozważania o przyszłości Trzeciej Drogi jeszcze przyjdzie czas. "My - jako Polska 2050 - nie możemy do końca swojej tożsamości eksponować ze względu na to, że nasz koalicjant pod wieloma względami ma jednak inne poglądy, jest bardziej konserwatywny. I przyjdzie teraz czas na to, aby zastanowić się co dalej. Czy każdy z nas ma zachować swoją tożsamość i iść swoją drogą, czy kontynuować w jakiś sposób tę współpracę" - podkreśliła.

"Jeszcze nie mamy odpowiedzi na to pytanie, ale rozważamy oczywiście zarówno my, jak i PSL wszystkie możliwe warianty" - dodała Bodnar.

Jak zaznaczyła, wynik Szymona Hołowni w I turze wyborów prezydenckich nie był zadowalający. "Ten wynik nas nie satysfakcjonuje, to jest oczywiste. Natomiast teraz musimy poczekać aż opadną emocje, zrobić badania, przeanalizować to bardzo precyzyjnie, co zawiodło, co naszym wyborcom nie do końca pasowało. Musimy odpowiedzieć na pytanie dlaczego osiągnęliśmy dużo niższy wynik niż w wyborach parlamentarnych" - podkreśliła posłanka.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka (Polska 2050-TD) pytany o dalsze losy Trzeciej Drogi wskazał, że był to projekt na wybory parlamentarne, samorządowe, europejskie i prezydenckie. "Następne wybory mamy za dwa lata" - zauważył.

Pytany, czy Polska 2050 chce kontynuować ten projekt odparł, że są to decyzje polityczne, które na pewno nie będą zapadały na korytarzu Sejmu w rozmowach z mediami. "Uważam, że należy przeanalizować kwestie efektywności tego projektu politycznego, a co będzie, to będzie" - podkreślił Gramatyka.

W lutym 2023 r. liderzy PSL i Polski 2050 - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili współpracę programową. Liderzy formacji ogłosili wówczas powołanie wspólnego zespołu programowego i zapowiedzieli opracowanie "wspólnej listy spraw do załatwienia". W kwietniu 2023 r. ogłoszono zawiązanie przez PSL i Polskę 2050 koalicji wyborczej na wybory parlamentarne. Koalicja ta była kontynuowana również w wyborach samorządowych w 2024 r. oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W Sejmie koalicjanci funkcjonują w ramach dwóch klubów parlamentarnych: PSL-Trzecia Droga i Polski 2050-Trzecia Droga. (PAP)

ero/ par/ lm/