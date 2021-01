Epifania u krakowskich pallotynów  

Już po raz czwarty w parafii Matki Bożej Pocieszenia zorganizowane zostaną specjalne uroczystości przed Objawieniem Pańskim. Wydarzeniu będzie przewodzić hasło: „Rozeznanie. Co się czynić powinno”.

Jak wskazuje ks. Łukasz Gołaś SAC, św. Wincenty Pallotti wskazywał, że moc do prawidłowego rozeznawania rzeczywistości daje Duch Św. – Według naszego założyciela, jego największymi darami dla człowieka jest odkrycie tego, co prawdziwe i pożyteczne, udzielanie światła, by postępować słusznie, otwieranie na odczucia bliźniego, pokora oraz rozeznanie tego, czego trzeba zaprzestać w swoim życiu – opisuje pallotyn.

Zaplanowane na 3-6 stycznia spotkanie nawiązuje do tradycji oktaw Epifanii, zapoczątkowanych przez św. Wincentego Pallottiego w 1836 r. Założyciel pallotynów chciał, aby uroczyste obchody oktawy tego święta ukazywały „drogocenną rozmaitość, jaką przyozdobiony jest Kościół święty”.

– Uważał ją za walor wspólnoty wierzących. Dlatego też Epifania jest świętem jedności Kościoła w jego różnorodności – podkreśla ks. Gołaś. Uczestnikom rekolekcji będzie towarzyszyć już tradycyjnie figura Dzieciątka Jezus, która jest kopią tej z kościoła SS. Salvatore in Onda w Rzymie.

Każdy dzień Epifanii rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu, po niej nastąpi Eucharystii. W poszczególne dni Mszom św. przewodniczyć będą: bp Adrian Galbas SAC – biskup pomocniczy diecezji ełckiej, bp Andrzej Przybylski – biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski oraz ks. Zenon Hanas SAC – wyższy przełożony pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla.

Osoby, które nie będą mogły przybyć osobiście na wydarzenie, mogą posłuchać nauk rekolekcyjnych poprzez transmisję w Pallotyńskim Radiu Ewangelizacyjnym Pallotti.FM.