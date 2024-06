Kropla dobra na Światowy Dzień Uchodźcy  

Wraz z odbywającym się tam Piknikiem Rodzinnym będą częścią Archidiecezjalnego Święta Rodziny.

"Ważnym punktem Światowego Dnia Uchodźcy jest społeczna akcja krwiodawstwa »Kropla dobra«. To wspólna akcja uchodźców z Ukrainy mieszkających w Polsce, w tym podopiecznych Caritas, ich znajomych oraz rodzin i Polaków. W wakacje potrzebna jest krew dla ratowania zdrowia i życia, stąd pomysł, by w ten sposób zaangażować się i pomóc potrzebującym" - informują organizatorzy. Akcja krwiodawstwa rozpocznie się o godz.10 i potrwa do godz. 13.

Od godz. 12 do godz. 15 potrwa zaś Piknik Rodzinny, w którego trakcie na uczestników, szczególnie najmłodszych, będą czekały gry i zabawy, konkursy, pokaz sprawności służb mundurowych, występ zespołu Promyczki Dobra i poczęstunek.

Od obecnych w trakcie obchodów pracowników Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wspierającego na co dzień uchodźców, będzie można się dowiedzieć, jak ta pomoc wygląda w praktyce.