Unijny mechanizm pozwoli na blokowanie eksportu szczepionek poza UE  

Propozycja mechanizmu to reakcja Unii Europejskiej na zapowiedzi firmy farmaceutycznej AstraZeneca, która poinformowała w ubiegłym tygodniu, że nie zamierza dostarczać do UE zakontraktowanej liczby szczepionek, znacznie zmniejszając planowane dostawy. Firma tłumaczy to trudnościami w procesie produkcji.

Propozycja mechanizmu ma zostać zaprezentowana w Brukseli w piątek. Zakłada, że firmy będą musiały informować władze krajowe o zamierza eksportu szczepionek.

Wysoki rangą urzędnik unijny powiedział dziennikarzom, ze mechanizm nie został stworzony po to, aby blokować eksport, ale żeby zagwarantować, iż firmy dostarczą do krajów Unii Europejskiej szczepionki zgodnie z kontraktami zawartymi z UE.

Zaznaczył, że w wyjątkowych przypadkach będzie możliwe zablokowanie eksportu. Dodał, że decyzje o blokadzie będzie podejmował kraj, w którym znajduje się zakład produkcyjny.