Dyplomata przy Watykanie rozdaje bezdomnym paczki na zimę  

„Grzegorz Wielki, w obliczu śmierci żebraka z powodu zimna powiedział, że w tym dniu nie będzie odprawiana żadna Msza, ponieważ jest to dla nas Wielki Piątek” – to słowa wielkiego Papieża przypomniane przez Franciszka po modlitwie Anioł Pański w ubiegłą niedzielę.

Ojciec Święty wspomniał wtedy Edwina, 46-letniego Nigeryjczyka, który zamarzł kilka dni temu w pobliżu Placu św. Piotra. Reakcja Franciszka na śmierć ubogiego pobudziła serca ludzi do jeszcze większej pomocy bezdomnym. Warto wspomnieć tutaj ambasadora Taiwanu, który zaczął rozdawać zestawy ochronne przeciwko niskim temperaturom.

Ambasada Tajwanu przy Stolicy Apostolskiej odpowiedziała na papieskie wezwanie do jeszcze większej wrażliwości na bezdomnych i przygotowała 50 „Winter Blessing Bags” – czyli paczek z materiałami chroniącymi przed chłodem (czapka, ocieplacz na szyję, ocieplacz na ręce wraz z rękawiczkami, maska chirurgiczna, maska z materiału zmywalnego, batoniki zbożowe i żel do dezynfekcji rąk). „Błogosławione paczki” zostały rozdane w poniedziałek 25 stycznia licznym bezdomnym, którzy żyją i śpią na ulicach w pobliżu Watykanu i wzdłuż kolumnady Berniniego.

Ambasador Matthew S.M. Lee osobiście włączył się w akcje, rozdając paczki bezdomnym przy Watykanie. „Jesteśmy zawsze na pierwszej linii frontu, aby pomagać oraz wspierać najbardziej bezbronnych i zawsze szukać nowych sposobów, aby pomóc potrzebującym”, podkreślił ambasador Lee, dodając, że to encyklika „«Fratelli tutti» wzywa nas do większego braterstwa i ludzkiej solidarności. Ona pozostaje źródłem nieustannej inspiracji”.