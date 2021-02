Koszalińskie hospicjum z prestiżowym certyfikatem  

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyznał koszalińskiej placówce wyróżnienie jako organizacji wzorowo współpracującej z wolontariuszami. Szefowa wolontariuszy z hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego nie ukrywa, że certyfikat sprawił im ogromną radość.

– Spełniony wolontariusz, to dobrze zaopiekowany pacjent. I odwrotnie. Cieszymy się, że spełniamy wyśrubowane kryteria Narodowego Instytutu Wolności, ale i z tego, że wszyscy odwiedzający hospicjum czują się jak w domu – mówi Teresa Krysztofiak, koordynująca prace wolontariatu w placówce.

Z powodu pandemii wolontariat w placówce przez ostatnie miesiące musiał przyjąć inną formę.

– Ten rok jest trudny. Wolontariusze tęsknią za towarzyszeniem chorym i pacjentom bardzo brakuje tych odwiedzin, które z powodu pandemii musieliśmy wstrzymać. Ale wolontariat ma duże spektrum działania, więc przyjaciele placówki mają też możliwość działania na innych polach, choćby organizując i włączając się w akcje charytatywne prowadzone w sieci, dzięki którym możemy funkcjonować w tym niełatwym czasie – zauważa.

Dzięki certyfikatowi przez następne dwa lata koszalińskie hospicjum będzie mogło chwalić się tytułem Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom.

– Potrzeba było włożyć sporo wysiłku, żeby udowodnić, że jesteśmy właśnie takim miejscem. Proces certyfikacji wcale nie był łatwy. W Koszalinie tylko jeszcze jedna organizacja może się pochwalić tym mianem. Ale certyfikat to też zobowiązanie do dalszej pracy, do trzymania standardów i eliminowania tego, co jeszcze nie jest doskonałe – dodaje Teresa Krysztofiak.