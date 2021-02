Biskupi ogłaszają dzień postu i modlitwy w intencji Birmy  

Celem biskupów jest uspokojenie nastrojów mieszkańców Birmy, którzy wyszli na ulice w proteście przeciwko obaleniu Aung San Suu Kyi i osadzeniu jej w areszcie domowym. Episkopat jest zaniepokojony zamieszkami, które zdaniem biskupów, mogą mieć dla wielu protestujących tragiczny finał.

Episkopat zachęca księży, aby w niedzielnych homiliach apelowali o opanowanie i dialog, niestosowanie przemocy i przywrócenie demokracji. „Wzywamy duchowieństwo do odprawienia specjalnej Mszy o pokój i prosimy wszystkich katolików o włączenie się w modlitwę, post i adorację Najświętszego Sakramentu” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez sekretarza generalnego episkopatu.

Również arcybiskup Rangunu kard. Charles Bo zaznaczył, że pokój i demokracja są jedyną możliwą drogą prowadzącą do rozwiązania problemów politycznych Birmy. Do jego apelu przyłączył się kard. Vincent Nichols, przewodniczący episkopatu Anglii i Walii, który w krótkim oświadczeniu wezwał m.in. do pojednania w Birmie i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, do których należą parlamentarzyści i działacze związani z Narodową Ligą na rzecz Demokracji. Do uwolnienia aresztowanych wezwała także Rada Bezpieczeństwa ONZ, która jednak nie potępiła jednoznacznie zamachu stanu z powodu sprzeciwu Chin i Rosji.

Pucz był reakcją na wygrane przez NLD wybory. 8 listopada ugrupowanie to pokonało w głosowaniu popieraną przez wojsko Unię Solidarności i Rozwoju (USDP), która zakwestionowała wyniki wyborów i oskarżyła przeciwników o oszustwo. Wojsko, które bezpośrednio kontrolowało władzę w kraju od 1962 do 2011 roku, ogłosiło na rok „stan wyjątkowy”, powierzając przywództwo nowego rządu generałowi Min Aungowi. Wojskowi obiecali rozpisać nowe wybory za rok i oddać władzę zwycięskiej partii.