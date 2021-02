Archidiecezja Łódzka Sprzęt medyczny dla Łódzkiego Hospicjum Dziecięcego "Łupkowa" | Łódź 2021



Respirator, asystor kaszlu, pulsoksymetr, koncentrator tlenu, łóżka dla chorych dzieci, oraz analizator hematologiczny (urządzenie, które pozwala wcześnie zdiagnozować infekcję wirusową albo bakteryjną dzięki czemu można dużo wcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie) to tylko część sprzętu zakupionego przez dyrekcję hospicjum dziecięcego dzięki tegorocznemu Orszakowi Trzech Króli. W czasie grudniowo – styczniowej akcji zebrano 345.490 złotych.

Jak informuje Janina Adamczyk, prezes hospicjum "Łupkowa", zakupiony sprzęt już trafił do 7-miesięcznej dziewczynki Laury, która znajduje się w oddziale stacjonarnym oraz 7- miesięcznej Mai, która trafiła pod opiekę naszego hospicjum domowego. Są jeszcze pacjenci, którzy są przygotowywani do objęcia opieki stacjonarnej lub domowej. - Serdecznie dziękujemy państwu, księdzu arcybiskupowi oraz organizatorom Orszaku za ten sprzęt. Towarzyszymy naszym podopiecznym od 21 lat i nie możemy uzdrowić chorych, ale możemy wspierać ich i towarzyszyć im, bo taka jest nasza rola. Ta pomoc jest możliwa dzięki darczyńcom, ofiarodawcom i tym którzy nam pomagają – podkreśla prezes.

- Dziś mamy 29. Światowy Dzień Chorego, na który – jak co roku – Ojciec Święty Franciszek przygotował swoje orędzie – mówił w hospicjum arcybiskup Ryś. - W tym orędziu Papież wzywa nas do rzeczywistego braterstwa w stosunku do chorych i pokazuje dramat Hioba, który w swojej chorobie został osamotniony, zostawiony przez wszystkich najbliższych. Dziś tak naprawdę jestem tutaj po to, by pokazać tych ludzi, którzy tu pracują: wolontariuszy i pracowników, którzy sprawiają, że nikt nie jest sam! – tłumaczył metropolita łódzki.

Arcybiskup Grzegorz podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Orszaku, a także tym, którzy go zorganizowali. W darze dla hospicjum metropolita łódzki ofiarował Pismo Święte, w którym jest Słowo Boże - cenniejsze niż wszystkie ludzkie słowa.

Podsumowując: tegoroczny Orszak Trzech Króli w Łodzi to 345.490 złotych przekazanych na zakup sprzętu medycznego dla Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci „Łupkowa” oraz ponad 5 tys. paczek z darami dla mieszkańców Domu Samotnej Matki w Łodzi, a także 60 wolontariuszy, którzy przez 3 dni przygotowali i zapakowali paczki do 5 samochodów ciężarowych.