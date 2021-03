Informację o wykryciu zakażenia podano w sobotę, a jej potwierdzenie uzyskali dziennikarze akredytowani przy Stolicy Apostolskiej.

Sekretarz nuncjatury w Bagdadzie ksiądz Ervin Lengyel w komunikacie zamieszczonym na Twitterze potwierdził, że pochodzący ze Słowenii arcybiskup Leskovar jest zakażony.



"Ma bardzo lekkie objawy i w samoizolacji dalej pracuje nad przygotowaniem podróży apostolskiej" - zapewnił węgierski ksiądz.

W czasie każdej podróży to nuncjusz w danym kraju towarzyszy papieżowi.



W dniach od 5 do 8 marca Franciszek odwiedzi Bagdad, miasto An-Nadżaf - cel pielgrzymek szyitów, gdzie złoży wizytę ajatollahowi Alemu al-Sistaniemu; uda się też do krainy Ur - ziemi Abrahama. Będzie również w Irbilu, czyli w stolicy Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, w Mosulu i mieście Karakosz na Równinie Niniwy, to jest tradycyjnym terenie chrześcijan.



Ksiądz Lengyel zamieścił też zdjęcie z hasłem "Bagdad czeka na papieża Franciszka". Przedstawia ono billboard z wizerunkiem papieża i ajatollaha al-Sistaniego.

