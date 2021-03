Kraska: 14 tys. 857 nowych zakażeń, 245 osób zmarło  

Liczba zakażonych + 14 857 (łącznie 1 781 347 )

(łącznie ) Liczba zmarłych + 245 (łącznie 45 157)

Waldemar Kraska pytany na antenie Radia Zet o sobotnie dane dotyczące koronawirusa poinformował, że "dzisiaj mamy wynik 14 tys. 857 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 245 osób".

- Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie 2,5 tys. Czyli widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną ilość nowych przypadków, ale także ilość zajętych łóżek szpitalnych - podkreślił. W ciągu ostatniego tygodnia liczba zmarłych (łącznie z tymi, którzy oprócz covid-19 mieli inne choroby) mieściła się w przedziale od 200 do 300 osób dziennie - wynika z ministerialnych informacji.

Wiceminister przyznał, że ostatnie dane "bardzo go niepokoją". "Jeżeli porównamy dzisiejszy dzień do wczorajszego to jest o ponad 300 więcej łóżek zajętych w skali kraju, ale także - co mnie też niepokoi - wzrasta ilość zajętych respiratorów" - dodał.

W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 tys. 829 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 263 osoby.

