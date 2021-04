Premier: W II kwartale chcemy jeszcze przyspieszyć szczepienia  

Dobiliśmy do 7 mln wykonanych szczepień. To dobry wynik, ale w II kwartale chcemy jeszcze przyspieszyć Narodowy Program Szczepień - pokreślił premier Mateusz Morawiecki. Przekazał, że w kwietniu do Polski dotrze co najmniej 5,5 miliona dawek, a na maj mamy zakontraktowane kolejne 9 mln.