Kard. Ouellet: Potrzebna promocja powołań kapłańskich  

Kościół znajduje się dziś w trudnej sytuacji, są w nim silne, choć powierzchowne napięcia. Aby je przezwyciężyć, pilnie potrzebujemy pogłębionej refleksji teologicznej o tajemnicy Kościoła, o posługach i charyzmatach we wspólnocie ochrzczonych – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Marc Ouellet, wskazując na aktualność i wielkie znaczenie organizowanego przez Stolicę Apostolską sympozjum o kapłaństwie. Odbędzie się ono w lutym przyszłego roku i jest skierowane przede wszystkim do biskupów z całego świata.

Już podczas prezentacji tego wydarzenia w Biurze Prasowym kard. Ouellet zastrzegł, że pomimo postulatów wysuwanych między innymi przez tak zwaną drogę synodalną w Niemczech, w centrum sympozjum nie będzie takich tematów jak zniesienie celibatu. Prefekt Kongregacji ds. Biskupów podkreślił, że organizatorzy są przekonani o wartości celibatu kapłańskiego. Zauważył on, że aktualny kryzys wynika ze słabej recepcji Soboru. Ojcowie soborowi, reagując na protestanckie zakwestionowanie kapłaństwa sakramentalnego, rozwinęli wizję powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych. Zdaniem kard. Ouelleta to powszechne kapłaństwo wciąż nie zostało przyjęte w Kościele, co przejawia się między innymi w rewindykacjach kapłaństwa sakramentalnego.

„Głównym celem tego sympozjum będzie więc pogłębiona refleksja teologiczna. Będzie to wydarzenie o charakterze akademickim. Jego uczestnicy to osoby bardzo kompetentne w tej dziedzinie. Będzie to prawdziwa debata teologiczna, która jest jednak przeznaczona dla wszystkich. Wierzmy bowiem, że wniesie ona nowy entuzjazm i nowe zaangażowanie na rzecz powołań. Liczymy, że uda się nam przebudzić młodych, którzy zaangażują się w życie Kościoła w imię otrzymanego chrztu, ale też powołania do konkretnej posługi. Ojciec Święty daje nam wzór pasterza, który interesuje się całym światem. Jest to zgodne z duchem Ewangelii. Papież pragnie, aby w życie Kościoła byli zaangażowani wszyscy. Dlatego też ja jako prefekt Kongregacji ds. Biskupów apeluję właśnie do biskupów, aby w aktualnych okolicznościach zaangażowali się w tę refleksję i w promowanie powołań w swych wspólnotach, poczynając od ochrzczonych, od rodzin, promowania charyzmatów i formacji kapłanów.“