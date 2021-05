Fundacja nosi nazwę "renAIssance", która jest połączeniem słowa "renesans" i angielskiego skrótu AI (sztuczna inteligencja). Utworzono ją po tym, gdy w lutym 2020 roku w Rzymie podpisana została deklaracja na temat etycznego podejścia do sztucznej inteligencji. Jej sygnatariuszami byli między innymi szefowie wielkich koncernów technologicznych i internetowych, a także abp Paglia.

Zadaniem fundacji będzie rozpowszechnianie tego dokumentu na świecie.

Jak dodał, "także algorytmy muszą mieć wymiar moralny".

"Nie można dopuścić do tego, by dyktatura nowych technologii i tych, którzy je posiadają robiła to, co chce" - oświadczył watykański hierarcha.