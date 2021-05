Wojsko zbombardowało kościół katolicki w Birmie  

Informacje te przekazali Agencji Fides jezuici pracujący w Birmie. „Mieszkańcy wierzyli, że kościół będzie jedynym bezpiecznym miejscem schronienia w czasie ataku” – napisali w komunikacie. Obecnie tysiące uchodźców znajduje w Birmie schronienie w katolickich kościołach i klasztorach. Zakonnicy potępili działania armii i zaapelowali do władz o pociągnięcie do odpowiedzialności dowódców birmańskiego wojska. „Armia – napisali duchowni – musi natychmiast zaprzestać ataków na bezbronną ludność cywilną”.

Birmański misjonarz, mieszkający obecnie we Włoszech podkreśla, że życie w Birmie z każdym dniem staje się coraz trudniejsze i bardziej niebezpieczne. „Mamy do czynienia z nieproporcjonalnym użyciem siły zbrojnej i mordowaniem bezbronnych cywilów. Ludzie próbują się bronić za pomocą broni domowej roboty. To nakręca spiralę przemocy. Przyłączamy się do Papieża, by raz jeszcze powiedzieć: stop przemocy” – powiedział w rozmowie z Agencją Fides ks. Maurice Moe Haung.

Przemoc rośnie w Birmie od początku lutego, kiedy wojsko przejęło władzę w drodze zbrojnego zamachu. Pucz wywołał protesty ludności w całym kraju, które armia tłumi bezwzględnie i krwawo. W wyniku starć ulicznych zginęło już co najmniej 818 osób. Wojskowi atakują karabinami i armatami ludność cywilną uzbrojoną w kije i koktajle mołotowa. Analitycy podkreślają, że konfrontacja ta może szybko przerodzić się w regularną wojnę domową. Najostrzejsze zamieszki mają miejsce w centrum Birmy, jednak nawet obszary wiejskie nie są wolne od przemocy, aresztowań i odwetowych akcji wojskowych. ONZ obawia się, że wkrótce dojdzie w Birmie do katastrofy humanitarnej, zwłaszcza w prowizorycznych obozach dla uchodźców znajdujących się w lasach na terenach objętych walkami.

Kaja, gdzie 75 proc. mieszkańców należy do mniejszości etnicznych, jest stanem o najwyższym odsetku chrześcijan. Misjonarze przybyli w tej rejony w drugiej połowie XIX w. Dziś w Kaja jest ponad 90 tys. katolików na około 355 tys. mieszkańców.