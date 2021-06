Powstał internetowy katalog filmów o św. Janie Pawle II  

Jak tłumaczy pomysłodawczyni strony, Anna Michnowska, przez lata pracy w filmotece i archiwum często spotykała się z prośbami o wyszukanie poszczególnych materiałów filmowych. - Dotyczyło to także osoby św. Jana Pawła II, zwłaszcza w okresach poprzedzających rocznice związane z jego życiem, wypadające w maju i październiku - opisuje.

W ramach prowadzonych wyszukiwań odkryła, że nieraz było to zadanie czasochłonne, gdyż dostęp do filmów w poszczególnych archiwach nie był elektroniczny. - Wiele instytucji nie posiadało także papierowego spisu materiałów, którymi dysponuje. Stąd zrodził się pomysł, by z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Polaka stworzyć bazę danych, która szybko i sprawnie pomoże osobom zainteresowanym postacią św. Jana Pawła II znajdować odpowiednie dzieła filmowe - wyjaśnia Michnowska.

Projekt powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sporą trudnością była pandemia, która sprawiła, że niektóre archiwa zostały zamknięte na prawie pół roku. Jednak niedawno prace zostały zakończona i ruszyła strona jp2filmy.pl, która stanowi wykaz materiałów filmowych o św. Janie Pawle, znajdujących się w różnych instytucjach i archiwach w Polsce oraz w Rzymie.

Michnowska zaznacza, że głównym celem strony jp2filmy.pl jest umożliwienie edukatorom, szkołom, różnym osobom i instytucjom organizującym pokazy filmów zapoznania się z poszczególnymi tytułami i ułatwienie ich zlokalizowania.

- Filmy o papieżu są rozproszone w wielu miejscach i dotarcie do nich nie jest proste, ale stworzona strona na pewno w przystępny sposób to umożliwia. Oczywiście nie są to wszystkie filmy, które zostały nakręcone o papieżu Polaku, a jedynie te, które znajdują się w wymienionych archiwach - ocenia.

Na chwilę obecną na stronie skatalogowanych jest 258 filmów związanych z postacią św. Jana Pawła II. Wśród archiwów, do których udało się dotrzeć jej autorce, znalazły się m.in. Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Tertio Millennio, Filmoteka Śląska, Instytut Maryjny w Częstochowie czy Telewizja Polska S.A.

Strona jp2filmy.pl jest ogólnodostępna, ma charakter informacyjny i archiwalny. W miarę pojawiania się nowych tytułów katalog będzie uzupełniany.