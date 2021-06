Papież: Małżeństwa i rodziny są wezwane do misji w Kościele  

„Kiedy rodzina odkrywa w pełni dar sakramentu małżeństwa odczuwa pragnienie, aby dzielić go z innymi rodzinami, ponieważ radość misyjna ze spotkania Pana dąży do rozszerzania się i tworzy nowe wspólnoty” – te słowa Papież skierował w przesłaniu do uczestników watykańskiego forum poświęconego wprowadzaniu w życie papieskiej adhortacji Amoris letitia.