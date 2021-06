Wspólnota z Taizé potwierdziła, że najbliższe Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w w Turynie we Włoszech na przełomie roku 2021/2022. Szczegóły zostaną podane latem.

Spotkanie gromadzące młodych katolików Starego Kontynentu było planowane na przełom 2020 i 2021 roku, jednak zostało odwołane z powodu pandemii – po raz pierwszy w ponad 40-letniej historii tej imprezy, której pierwsza edycja odbyła się w 1978 roku w Paryżu.

Organizatorzy grup młodzieży są proszeni o jak najszybsze zgłoszenie szacowanej liczby uczestników, co pomoże w przygotowaniach do spotkania, które powinno się odbyć w dniach 28 grudnia 2021 – 1 stycznia 2022 roku. O ile pozwoli na to sytuacja sanitarna, młodzież będzie zakwaterowana w rodzinach, oratoriach, szkołach itp. Na południowe modlitwy gromadziłaby się w kościołach w centrum miasta, zaś na modlitwę wieczorną na ternach wystawowych Lingotto. Poranne modlitwy i spotkania odbywałyby się w parafiach, zaś popołudniowe warsztaty w różnych punktach Turynu.

Niektóre wydarzenia byłyby transmitowane w internecie, by umożliwić udział w nich tym, którzy nie będą mogli przyjechać do stolicy Piemontu.