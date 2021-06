Sekretarz stanu USA u Papieża  

Audiencja trwała około 40 minut i była dla Papieża okazją do przypomnienia podróży, którą odbył w 2015 r., oraz do wyrażenia sympatii i troski wobec mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki – czytamy w watykańskim komunikacie prasowym.

John Blinken od wczoraj przebywa we Włoszech. Jest to ostatni etap jego europejskiej podróży. W Rzymie wziął udział w spotkaniu ministerialnym Globalnej Koalicji Anty-Daesh. Przy tej okazji wyraził swoje poparcie dla włoskiej propozycji utworzenia grupy roboczej ds. Afryki, która skupiłaby się na pomocy ludności z punktu widzenia społecznego. Sekretarz stanu zaleca, aby jeszcze więcej uwagi poświęcić konsekwencjom samozwańczego Państwa Islamskiego w Afryce, ponieważ liczba nieletnich wcielonych w szeregi bojowników rośnie. Jutro Blinken uda się do Matery, by wziąć udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych grupy G-20 pod przewodnictwem Włoch.