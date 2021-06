W homilii papież Franciszek zaznaczył, że św. Piotr i św. Paweł są filarami Kościoła i świadkami wiary. Doświadczyli oni miłości i są wolni, dlatego że zostali wyzwoleni przez Jezusa - podkreślił. Piotr został wyzwolony z poczucia niegodności i porażki. Był silny i porywczy, trudno mu było przyjąć znaczenie krzyża. Jezus jednak kochał Piotra bezinteresownie, zachęcał do tego, by się nie poddawał, odważnie patrzył we własną słabość, by oddał życie za swoje owce. Jezus zaszczepił w Piotrze odwagę do ryzykowania wszystkiego. Dał klucze prowadzące do spotkania z Panem - zaznaczył Ojciec Święty.

Charakteryzując św. Pawła stwierdził, że został on wyzwolony z niewoli własnego „ja”. Bóg uwolnił go od religijnego fundamentalizmu, ale nie uwolnił od trudów, dzięki czemu jego misja ewangelizacyjna stała się bardziej owocna. W ten sposób Paweł pojął, że Bóg wybrał to, co niemocne, aby ukazać swoją siłę. Biskup Rzymu zwrócił uwagę, że Kościół wciąż spogląda na tych dwóch olbrzymów wiary. Poprzez ich świadectwo Jezus zapewnia nas o swojej bliskości, wstawia się za nami u Ojca, wskazuje błędy i podnosi.- Zawsze potrzebujemy wyzwolenia i tylko Kościół wolny jest Kościołem wiarygodnym - podkreślił papież i jednocześnie postawił pytanie: jak bardzo nasze miasta, społeczeństwa potrzebują wyzwolenia?

Zaznaczył, że możemy być współpracownikami tego wyzwolenia, sami będąc wyzwoleni. Nawiązując do obecności nowych metropolitów powiedział, że paliusz to znak jedności z Piotrem przypominającym misję pasterza. Pasterz wyzwolony od samego siebie, staje się zapowiedzią wyzwolenia innych - zaznaczył następca św. Piotra.

Każdy metropolita wraz z powierzeniem nowego urzędu, otrzymuje paliusz. Jest to biały pas utkany z owczej wełny, na którym wyszytych jest sześć czarnych krzyży. Symbolizuje on owcę, którą na ramionach niesie Dobry Pasterz. Wyraża jedność, więź miłości i komunii lokalnej wspólnoty, której przewodzi arcybiskup, z Ojcem Świętem i jego misją oraz jest zachętą do męstwa na wzór św. Piotra.

Uroczystość nałożenia paliusza, zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przez Stolicę Apostolską, odbędzie się w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, w niedzielę 26 września. Aktu tego dokona abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.