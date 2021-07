Startuje Loteria Narodowego Programu Szczepień  

Loteria jest realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa. Startująca w czwartek loteria, zakończy się 30 września br. i obejmie całą Polskę.

Uczestnicy muszą być pełnoletni oraz przejść kompletną procedurę szczepienia - albo być zaszczepionym dwoma dawkami, albo jedną, w zależności od producenta. Osoby, które się zarejestrują muszą wyrazić zgodę na udział w loterii do 30 września.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w loterii muszą się zapisać. Można to zrobić dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989; przez stronę internetową pacjent.gov.pl na swoim IKP; wysłać sms o treści SzczepimySie na numer 880-333-333 lub pójść do pobliskiego punktu szczepień.

W przypadku wygranej na numer telefonu komórkowego zostanie wysłane powiadomienie sms-em. Wiadomość sms zostanie także wysłana z PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będzie można również wypłacić w oddziale PKO BP.

Każdy z uczestników loterii będzie miał cztery szanse na wygraną. Będzie też kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne oraz nagroda główna.

Jeśli chodzi o nagrody natychmiastowe, to codziennie do wygrania będą nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych wynosi 14 mln 300 tys. zł.

W przypadku nagród tygodniowych odbędzie się 12 losowań w każdą środę. Tutaj do wygrania będzie 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. zł oraz 720 hulajnóg elektrycznych.

Nagrody miesięczne - przewidziano trzy losowania w okresie trwania loterii w trakcie, której będzie można wygrać sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. zł oraz sześć samochodów osobowych Toyota Corolla.

Losowanie finałowej nagrody nastąpi 6 października; do wygrania będą dwie nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł oraz dwa samochody osobowe Toyota C-HR.

Jak przekazało biuro prasowe Totalizatora Sportowego, łączna pula nagród w loterii to ponad 22 mln 700 tys. zł - chodzi zarówno o nagrody pieniężne, jak i rzeczowe.

W przypadku losowań (tygodniowych, miesięcznych, finałowego) wyłonienie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego.

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin można znaleźć na www.gov.pl/szczepimysie/loteria.

Oprócz loterii rząd ogłosił także dwa konkursy zachęcające włodarzy do promocji szczepień w gminach. Jeden z nich to Gmina na Medal #SzczepimySię, w ramach którego do pierwszych pięciuset gmin, których poziom wyszczepienia mieszkańców przekroczy 67 procent, trafi po 100 tys. złotych. Czas na zdobycie nagrody jest do 31 grudnia 2021 roku, chyba że pięćset gmin osiągnie taki wskaźnik wcześniej.

Kolejny konkurs to Najbardziej Odporna Gmina podzielony na trzy kategorie: dla gmin do 30 tys. mieszkańców, dla gmin od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. Nagrody trafią do gmin z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. Pierwszą kategorię, "Małe gminy" podzielono na 49 regionów (byłych województw). Zwycięzca w każdym regionie - czyli 49 gmin - otrzyma 1 mln zł. W drugiej kategorii, "Średnie gminy" 1 mln zł otrzymają trzy najlepsze gminy tej wielkości w kraju. W kategorii "Duże gminy" 1 mln złotych trafi do jednej gminy powyżej 100 tys. z najwyższym wskaźnikiem zaszczepionych.

W ramach tego konkursu przewidziano też nagrodę 2 mln złotych dla Najbardziej Odpornej Gminy w Polsce z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców niezależnie o wielkości. Warunkiem przyznania nagrody jest minimum 50 proc. zaszczepionych mieszkańców. Konkurs ten trwać będzie do 31 października 2021 roku.

Totalizator Sportowy jest spółką, w której wszystkie udziały posiada Skarb Państwa.