Hiszpanii brakuje własnych księży  

Według danych episkopatu, w Hiszpanii jest blisko 23 tys. parafii oraz 17 tys. kapłanów (16.969). Średnia wieku wynosi ok. 66 lat, ale w niektórych diecezjach – głównie baskijskich i katalońskich – przekracza 74 lata. Najwięcej księży jest w diecezjach miejskich – przede wszystkim w Madrycie. Najmniej jest na obszarach wiejskich.

Pierwszą grupę kapłanów, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii stanowią studenci. Przez okres studiów pracują w parafiach lub obsługują kapelanie. Drugą grupę tworzą księża, którzy przyjeżdżają w ramach umowy międzydiecezjalnej. Zwykle podpisywana jest ona na okres trzech lat i określa zakres pracy duszpasterskiej. Najmniejszą grupę stanowią ci księża, którzy po ukończeniu studiów bądź umowy decydują się na pozostanie w Hiszpanii. Diecezje, które borykają się z brakiem kapłanów często same wychodzą z taką propozycją.

Ks. Edilberto Leonardo López przyjechał z Gwatemali w 2011 r. do diecezji Segowia, która leży ok. 100 km na północ od Madrytu i od lat cierpi na brak kapłanów. Po ośmiu latach pracy dostał do wyboru powrót do ojczyzny lub pozostanie w hiszpańskiej diecezji. Został i dzisiaj jest jednym z 30 kapłanów zagranicznych, pochodzących głównie z Ameryki Łacińskiej. Wraz z innym kapłanem obsługuje 19 parafii w regionie Riaza.

W bieżącym roku do kapłaństwa przygotowuje się 1066 kleryków, o 16 proc. mniej niż dziesięć lat temu. Co piąty kleryk pochodzi z jednego z 15 znajdujących się w Hiszpanii seminariów misyjnych Redemptoris Mater prowadzonych przez wspólnoty neokatechumenalne. W 2020 r. święcenia kapłańskie przyjęło 126 diakonów.