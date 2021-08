Tadeusz Michalik zdobył brązowy medal w kat. 97 kg w zapasach w stylu klasycznym. W ostatniej walce Polak pokonał Węgra Alexa Georgo Szoke 9:0. To czwarty medal Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Tadeusz Michalik brązowym medalistą olimpijskim w zapasach! Brawo! Gratulacje! DZIĘKUJEMY! 👏💪👍🇵🇱 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 3 sierpnia 2021

Dotychczas największym sukcesem Michalika był brąz mistrzostw Europy w Rydze w 2016 roku. Tadeusz Michalik w ubiegłym roku przeszedł dwie operacje po wykryciu wady serca. Podczas badań w Rzymie w lutym 2020 r. wykryto u niego wadę serca.

Dziś powtórzył sukces swojej starszej siostry Moniki Michalik, która wywalczyła brąz olimpijski na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku. - Moja siostra zrobiła świetną robotę i bardzo chciałbym powtórzyć jej sukces, a nawet, jeśli będę miał dobry dzień, przebić jej osiągnięcie - mówił zapaśnik w rozmowie z "SBC Portal Sportowy".

"Zawsze wierzyłam w brata, ale nie spodziewałam się, że załatwi sprawę już w pierwszej rundzie" - skomentowała Monika Michalik w studiu TVP. Zdradziła też, że Tadeusz wraca do kraju już następnego dnia, żeby 16 sierpnia (nietypowo, bo w poniedziałek) wziąć ślub, więc ten miesiąc będzie wyjątkowy w jego życiu.

Rodzeństwo wychowało się w rodzinie wielodzietnej. Poza Tadeuszem i Moniką jest jeszcze siedmioro rodzeństwa. Zapaśnik zdradził, że na pierwszy trening zabrał go brat. - To brat zabrał mnie na treningi, miałem wtedy 10 lat. To właśnie brat zaszczepił we mnie miłość do zapasów.