Włodarczyk została nagrodzona we wtorek w Pałacu Prezydenckim za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej przyznano pozostałym złotym medalistom zmagań olimpijskich w stolicy Japonii - lekkoatletycznej sztafecie mieszanej 4x400 m (Iga Baumgart-Witan, Kajetan Duszyński, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Dariusz Kowaluk, Justyna Święty-Ersetic i Karol Zalewski), młociarzowi Wojciechowi Nowickiemu i chodziarzowi Dawidowi Tomali.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano pozostałych biało-czerwonych, którzy stanęli w Tokio na podium. Srebrne medale wywalczyły: oszczepniczka Maria Andrejczyk, wioślarska czwórka podwójna kobiet (Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann), kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska w K2 500 m, żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar - w klasie 470 oraz lekkoatletyczna sztafeta 4x400 m kobiet (Krzyż Kawalerski otrzymała tylko Anna Kiełbasińska, bowiem w składzie były też Kaczmarek, Baumgart-Witan, Hołub-Kowalik i Święty-Ersetic). Brązowe krążki zdobyli zaś: młociarze Malwina Kopron i Paweł Fajdek, Patryk Dobek w biegu na 800 m, zapaśnik Tadeusz Michalik (styl klasyczny, kat. 97 kg) oraz kajakarki w K4 500 m (z Nają i Puławską wystąpiły w tej konkurencji Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska).

Nieobecni we wtorek byli Kaczmarek, Kowaluk, Zalewski i Kobus-Zawojska.

Doceniona została również rywalizująca we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław. Zawodniczka, która zajęła czwarte miejsce w kombinacji i ustanowiła rekord świata w będącej jej specjalnością czasówce, otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej.

"Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i całego naszego społeczeństwa za wielką radość, wielkie emocje i dumę" - zaznaczył prezydent.

Nawiązał do tego, że przed igrzyskami pojawiały się różne prognozy. Zgodnie z niektórymi biało-czerwoni mieli przywieźć mnóstwo medali, a według innych - wrócić z pustymi rękami. Ostatecznie wywalczyli 14 krążków, co jest najlepszym osiągnięciem od 2000 roku. Na to również zwrócił uwagę Duda, który przypomniał też o zaburzonym przez pandemię COVID-19 procesie przygotowań.

"Daliście państwo radę. Przezwyciężyliście rzeczy, które dla zwykłego człowieka są niemożliwe. Ogromnie jesteśmy za to wdzięczni. Gdyby nie państwa postawa, to tych medali by nie było" - zaznaczył.

Jako przedstawicielka sportowców głos zabrała Włodarczyk.

"Powiem w imieniu własnym oraz kolegów i koleżanek +Meldujemy wykonanie zadania+. Cieszymy się, że w tym trudnym czasie dostarczyliśmy radości Polakom. Przyjemnie było czekać dziś aż wszyscy odbiorą swoje odznaczenia" - przyznała utytułowana młociarka.

Prezydent docenił również działaczy oraz trenerów. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznano Szymonowi Ziółkowskiemu, mistrzowi olimpijskiemu w rzucie młotem z Sydney, a obecnie trenerowi Fajdka oraz Czesławowi Cybulskiemu. Byłego szkoleniowca Włodarczyk i Fajdka nie było na wtorkowej uroczystości.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano trenerów związanych ze złotą sztafetą mieszaną - Aleksandra Matusińskiego i Marka Rożeja (drugi z nich był nieobecny), Grzegorza Tomalę, który jest trenerem syna Dawida, prowadzącą Nowickiego Malwinę Wojtulewicz oraz Włodzimierza Zawadzkiego, który jest opiekunem Michalika, a sam jako zapaśnik wywalczył olimpijskie złoto w Atlancie.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski przyznano trenerom pozostałych medalistów.

"Ten dzień daje nam wiarę, że warto mieć pasję i marzenia oraz ciężko pracować. Daleko idące obostrzenia sprawiły, że skład naszej delegacji w Tokio był wąski i były to zupełnie inne igrzyska niż do tej pory. Dalej będziemy robić swoje. Przed nami już niedługo zimowe zmagania w Pekinie, a potem letnie w Paryżu" - przypomniał Kraśnicki.