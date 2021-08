2 tys. uchodźców z Afganistanu znajdzie schronienie w Ugandzie  

Minister stanu ds. pomocy humanitarnej i pomocy na wypadek katastrof i uchodźców, Esther Anyakun powiedziała we wtorek, że decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek rządu USA, który został przyjęty przez prezydenta Ugandy, Yoweri Museveniego.

Uchodźcy, przyjmowani w czterech grupach po 500 osób, zostaną tymczasowo umieszczeni na terenie dzielnicy Namboole (dystrykt Wakiso) w Kampali. Pierwsza grupa oczekiwana 16 sierpnia, nie dotarła jednak w planowanym terminie.

„Spodziewamy się – mogą przybyć w każdej chwili, ponieważ jest to lądowanie awaryjne. Poproszono nas o przyjęcie 2000 osób. Będą przyjmowani na zmiany” – wyjaśniła minister Anyakun.

Jak podaje ugandyjski Daily Monitor, administracja USA pokryje wszystkie wydatki poniesione podczas ich pobytu (uchodźcy).

Uganda ma już długą historię użyczania schronienia uchodźcom. Jest krajem z największą ilością uchodźców w całej Afryce, i trzecim w skali świata, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców.

Obecnie na jej terenie przybywa ok. 1,5 mln uchodźców, głównie z Sudanu Południowego i Republiki Demokratycznej Konga.

