Wkrótce nie będzie nas miał kto operować?  

"Pandemia pandemią, natomiast pewne realne problemy są cały czas niestety z nami. Dotyczy to przede wszystkim jednej podstawowej rzeczy - to jest kwestia wyceny szeroko rozumianych procedur chirurgicznych w Polsce, ale także braki kadrowe" - podkreślił prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa.

Profesor w rozmowie z PAP zaznaczył, że obecnie średnia wieku chirurgów w Polsce wynosi 60 lat. Jak mówił, "25 proc. chirurgów w Polsce przekroczyło wiek emerytalny; pracują w poradniach, na oddziałach - ale to jest wiek emerytalny, dzisiaj są jutro może ich nie być".

Profesor pytany, co wpływa na to, że młodzi lekarze nie decydują się na specjalizację z chirurgii odpowiedział, że jedną z przyczyn jest fakt, że to jest nie tylko bardzo trudna specjalizacja, ale i proces dydaktyczny jest bardzo długi.

"To są studia, to jest długa specjalizacja i nie do końca pełna samodzielność po samej specjalizacji - bo proces edukacyjny to nie tylko specjalizacja, to jest wiele lat też kształcenia w zakresie umiejętności manualnych, pewnego pomysłu na operację. I dlatego, jeśli to jest kilkanaście lat w sumie, minimum 12, to w tym momencie macie państwo odpowiedź. A niestety zarobki, finanse też temu nie sprzyjają. W dzisiejszych czasach jest to sprawa zero-jedynkowa, młodzi ludzie po prostu nie będą sobie wyrywać rękawów w sytuacji, kiedy wiedzą, że jest i trudno, i jeszcze do tego nie najlepiej finansowo" - tłumaczył w rozmowie z PAP.

Profesor podczas odbywającego się w Poznaniu XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej podkreślał również, że "oczywiście pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy niektórych rzeczy się nie da zrobić".

"My po pandemii widzimy, jakie jest spustoszenie w leczeniu chorych nowotworowych i to nie chodzi o to, żeby narzekać tutaj na kwestie władzy, polityki - bo to nie jest nasza sprawa - naszą sprawą jest to, by dobrze leczyć pacjentów. Pacjent jest leczony dobrze, kiedy ma możliwość realizacji nowoczesnych procedur, a do nowoczesnych procedur potrzebujemy niestety finansów, tego brakuje i o to apelujemy, bo przy pogarszającej się liczbie kadr w zakresie chirurgii, zmniejszającej się liczbie chirurgów w Polsce ze średnią wieku lat 60 - musimy pilnie reagować w tych tematach" - zaznaczył.

Podobnego zdania jest również prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski z Towarzystwa Chirurgów Polskich, który podczas zjazdu wskazywał, że "pandemia zdemolowała chirurgię w różnych aspektach".

Jak tłumaczył, "po pierwsze dlatego, że część chirurgów została oddelegowana do pracy z pandemią. Po drugie dlatego, że część oddziałów chirurgicznych zamieniono w oddziału covidowe. I po trzecie dlatego, że nie pozwolono nam często podejść do stołu - z powodu właśnie Covid-19".

Profesor zaznaczył, że obecnie w polskiej chirurgii jest ogromna dziura pokoleniowa. "Młodzi ludzie nie chcą przychodzić do tak ciężkiego zawodu, jakim jest chirurgia. W związku z tym mamy ogromne braki jeśli chodzi o rezydentów i tutaj apel do młodych ludzi: to jest jeden z najpiękniejszych zawodów na świecie. Ponieważ jeżeli uda nam się operacja, to pacjent jest szczęśliwy - ale jeszcze bardziej szczęśliwy jest chirurg" - zaznaczył prof. Jackowski.

Zdaniem eksperta "chirurgia niestety powoli umiera". "Proszę sobie wyobrazić, że jako konsultant wojewódzki jeżdżąc po województwie kujawsko-pomorskim widziałem ordynatorów oddziałów, którzy mieli 72 lata, a jego zastępca 68 - jaka to jest perspektywa w następnych latach?" - pytał.

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej trwa w Poznaniu od czwartku. W trakcie wydarzenia specjaliści poruszają m.in. tematy wpływu pandemii COVID-19 na sytuację pacjentów onkologicznych, chirurgicznych, a także nowych standardów leczenia, czy kwestii wczesnego wykrywania nowotworów.

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej potrwa w Poznaniu do 4 września.