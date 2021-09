Zdewastowano kapliczkę  

W sobotę 4 września wyrwano z kapliczki ustawionej na posesji prywatnej w Starych Bielicach figurkę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Mieszkańcy są wzburzeni. Kapliczkę postawili w maju tego roku, zainspirowani wezwaniem pustelnika z Góry Polanowskiej, franciszkanina o. Janusza Jędryszka, by w odpowiedzi na obchodzoną w 2017 r. 500. rocznicę reformacji postawić na Pomorzu 500 kapliczek przydrożnych, przywracając w ten sposób katolicki charakter pomorskiemu krajobrazowi. To jedna z prawie 60 kapliczek, które w ostatnich latach zagościły na pomorskich ścieżkach, terenach prywatnych, w lasach. Kapliczka, która stanęła na ul. Polnych Traw w Starych Bielicach, otrzymała nr 59. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Archiwum Doroty Liteckiej Matka Boża Wspomożycielka Wiernych od maja patronuje z kapliczki mieszkańcom Starych Bielic.

– Jesteśmy zaskoczeni, że tak szybko zniszczono naszą wspólną inicjatywę, przy czym wiadomo, że nie na tle rabunkowym, bo figurka nie miała dużej wartości materialnej – mówi Dorota Litecka, właścicielka posesji, na granicy której stoi kapliczka. – Początkowo byliśmy tak wzburzeni, że niektórzy z nas chcieli dojść do tego, kto zawinił. Ale myślę, że nie tędy droga. Wygląda to tak, jakbyśmy tą naszą kapliczką kogoś sprowokowali, a tak nie jest. Oczekujemy, by szanowano nasze wartości, naszą wiarę – dodaje.

Jak wspomina Dorota Lityńska, zdarzało się, że po postawieniu kapliczki jej piękno chwalili nawet ci mieszkańcy, którzy deklarują się jako niewierzący. – Nikomu to nie przeszkadzało, że na granicy czyjejś posesji jest kapliczka, są świeże kwiaty, że niektórzy zbierają się tu na majowe. To był bardzo pozytywny sygnał. To przykre, że znalazł się ktoś, komu to jednak przeszkadzało – mówi.

Dewastację zgłoszono do Straży Miejskiej w Biesiekierzu. Mieszkańcy liczą na częstsze patrole na osiedlu, tym bardziej że kupili już kolejną figurkę Matki Bożej. – Warto wspomnieć, że to nie jest pierwsza taka sytuacja w naszej okolicy, bo przed rokiem skradziono figurkę z kapliczki przy krzyżu w Starych Bielicach, podobnie w Biesiekierzu. Żeby uchronić się przed powtórną dewastacją, zamierzamy założyć pancerną szybę w kapliczce – mówi pani Dorota.

Aby wpisać się w inicjatywę "500 kapliczek na 500-lecie Reformacji", należy opatrzyć kapliczkę logo akcji szyldem z łacińskim wyznaniem wiary katolickiej. Po numerowane kolejno ceramiczne szyldy należy zgłosić się do pustelni na Górę Polanowską.

Więcej o akcji pisaliśmy TUTAJ.