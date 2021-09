O. Zollner: Trzeba promować kulturę ochrony bezbronnych  

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu osób małoletnich. „Jako liderzy kościelni musimy być zaangażowani, zawsze i wszędzie, w zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom powierzonym naszej opiece duszpasterskiej” – napisał w komunikacie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Osób Małoletnich jej przewodniczący, kard. Seán Patrick O’Malley.

Konferencja nie tylko przeanalizuje stan odpowiedzi Kościoła na kryzys wykorzystywania seksualnego w naszej części świata, ale będzie też próbą przyjrzenia się trudnościom w walce z tym zjawiskiem. „Jej celem jest też wspólne budowanie kultury ochrony najbardziej bezbronnych” – powiedział ks. Hans Zollner SJ, watykański specjalista od problemu nadużyć.

„Głównym celem spotkania jest pokazanie, że Kościół jest zainteresowany realną walką z nadużyciami we wszystkich częściach świata. Ochrona dzieci i młodzieży wymaga od wszystkich Kościołów lokalnych intensywnego wysiłku i nie skończy się szybko. Cieszymy się, że w niektórych krajach, np. na Ukrainie, na Chorwacji, czy na Słowacji, uniwersytety katolickie, we współpracy z naszym Instytutem Antropologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, zorganizowały szkolenie dla duszpasterzy z zakresu ochrony małoletnich – powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ks. Hans Zollner. – Jednak choć mówimy wiele o odpowiednim traktowaniu ofiar i wprowadzeniu środków zapobiegawczych, to cześć z tych rzeczy wciąż pozostaje na papierze. Dlatego w wielu krajach konieczne jest zrealizowanie tego, co zostało ustalone w kwestii ochrony małoletnich. Podczas tej konferencji chcemy uczulać i naciskać na wdrażanie rozwiązań, a także wzmacniać wole zrobienia wszystkiego, aby małoletni byli chronieni w Kościele i w społeczeństwie”.