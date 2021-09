Anin: Profanacja figury Matki Bożej  

Do profanacji doszło na trenie ogrodu należącego do domu zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Aninie. Figura Maryi, która znajdowała się na wysokim na ok 1,2 m, kamiennym cokole została z niego zrzucona. O celowym działaniu świadczy fakt, że figurze zawiązano na szyi gruby kabel, za pomocą którego została zrzucona. Na szczęście nie doszło do dużych uszkodzeń, bo wpadła w miękki grunt i liście. Zniknięcie figury z cokołu zauważyły siostry po powrocie z porannej Mszy Świętej. Sprawę zgłoszono na policję, która bada okoliczności zdarzenia.

Figura została zainstalowana w ogrodzie jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W domu sióstr mieszkają obecnie cztery siostry.