Biskupi Kanady przepraszają rdzennych Indian  

Kanadyjski episkopat opublikował oświadczenie, w którym przeprasza członków społeczności indiańskich ludów tubylczych, którzy w kanadyjskich szkołach prowadzonych przez Kościół, doświadczyli krzywd. Biskupi zobowiązali się do stosownego zadośćuczynienia i wyrazili bliskość z ofiarami.

Kanadyjski Kościół przyznał, że był zaangażowany w systemowy proces niszczenia rdzennych języków, kultury i duchowości, przeprowadzony bez poszanowania dla historii, tradycji i mądrości ludności rdzennej. „Uznajemy, że przedstawiciele wielu katolickich wspólnot dopuścili się licznych nadużyć: fizycznych, psychologicznych, emocjonalnych, duchowych, kulturowych i seksualnych. Ze smutkiem dostrzegamy również historyczną i trwającą traumę oraz dziedzictwo cierpienia i wyzwań, przed którymi stoją ludy tubylcze” – czytamy w oświadczeniu.

Zwierzchnicy kanadyjskiego Kościoła zapewnili o swoim zaangażowaniu w proces uzdrowienia. „Wraz z licznymi inicjatywami duszpasterskimi, które są już realizowane w diecezjach w całym kraju [...], zobowiązujemy się do podjęcia zbiórki funduszy w każdym regionie, aby wspierać inicjatywy pojednania zorganizowane wspólnie z rdzennymi partnerami” – napisali. Zapewnili, że wkraczają w „nową erę pojednania”, w której priorytetem będzie wysłuchanie doświadczenie Indian oraz kształcenie ludzi Kościoła w temacie kultur i duchowości ludów rdzennych.

Episkopat przypomniał, że w grudniu bieżącego roku delegacja ocalałych rdzennych mieszkańców spotka się w Rzymie z Ojcem Świętym. Papież chce wysłuchać ich historii oraz dyskutować o tym jak zrealizować „wspólne pragnienie odnowienia relacji i kroczenia drogą nadziei w nadchodzących latach”. Biskupi zobowiązali się do współpracy ze Stolicą Apostolską i rdzennymi partnerami nad możliwością wizyty duszpasterskiej Papieża w Kanadzie.

Raport kanadyjskiej Komisji Prawdy i Pojednania wykazał, że w ciągu blisko 115 lat (1883-1996 r.) z powodu chorób, głodu, zimna i innych przyczyn zmarło co najmniej 4 tys. z ok. 150 tys. indiańskich dzieci, które w ramach asymilacji rdzennej ludności zostały zabrane rodzinom i umieszczone w szkołach rezydencjalnych. 80 ze 120 placówek rząd powierzył Kościołowi katolickiemu. Proces ujawniania nadużyć wobec rdzennych mieszkańców Kanady trwa już od kilkunastu lat. Na początku czerwca na terenie czterech szkół archeolodzy odkryli nieoznakowane groby ok. tysiąca dzieci.