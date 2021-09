Serce domu poświęcone!  

Z Francji na uroczystość przyjechała przełożona generalna sióstr. - To wielki i ważny dzień dla naszego zgromadzenia, ponieważ od wielu lat chciałyśmy utworzyć pierwszą wspólnotę sióstr w Polsce - mówiła na rozpoczęcie Eucharystii s. Sylvie Flamand. Przypomniała, że Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Katechetek Serca Jezusowego zostało założone w Menton we Francji przez rodzone siostry Alicję i Marię Teresę Munet w Boże Narodzenie w 1922 roku.

- To dzięki opiece nad senegalskimi strzelcami w czasie wojny 1914-1918 roku odkryły one Afrykę i chciały poświęcić jej swoje życie. Po wojnie spotkały o. Chaberta, IV przełożonego generalnego Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Lyonie, który wrócił z podróży z Afryki. Dzielił się on z nimi swoim wielkim pragnieniem założenia zgromadzenia, które miałoby codzienną adorację Najświętszego Sakramentu dla ewangelizacji Afryki i wsparcia misjonarzy. W noc Bożego Narodzenia w 1922 roku Alicja i Maria Teresa Munet zapoczątkowały zgromadzenie. Niestety, gdy zaczęły przybywać pierwsze postulantki, 3 lipca 1924 roku Alicja zmarła. Za radą o. Chaberta Maria Teresa kontynuowała rozpoczęte dzieło. Obecnie jesteśmy z różnych narodowości i pracujemy w Beninie, Togo, we Francji, a od niedawna również w Polsce - mówiła s. Sylvie Flamand.

Kaplicę i ołtarz poświęcił kard. Nycz. - Przybyliśmy tu z radością. Pamiętamy, że my sami jesteśmy żywym Kościołem jako znak Boga dla wszystkich ludzi. Każdy z nas jest świątynią i w każdym z nas mieszka Duch Święty, a przez to Trójca Święta - przypomniał metropolita warszawski.

Przy poświęceniu ołtarza kard. Nycz wyjaśnił, że uobecnia on Jezusową ofiarę wydaną za ludzi na krzyżu. - To będzie serce tego domu i tego zgromadzenia. Tu będą siostry realizowały swój charyzmat, jakim jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Misja głoszenia Ewangelii w Afryce musi być oparta na Chrystusowym krzyżu - podkreślił kard. Nycz.

W modlitwie uczestniczyli księża z parafii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym oraz sąsiedzi misjonarek. Oprawę muzyczna uroczystości zapewnił Marcin Lewicki, muzyk od lat związany z Filharmonią Narodową.

Kaplica w Borzęcinie Małym nosi wezwanie Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Obraz i stacje Drogi Krzyżowej wykonała i ofiarowała malarka Jadwiga Grzelak, litograf, rysownik i retuszer, członek Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Zgromadzenie Misjonarek Katechetek Serca Jezusowego otrzymało 19 czerwca 2020 roku od kard. Nycza dekret pozwalający działać mu w diecezji, a od października 2020 roku ma osobowość prawną nadaną przez MSWiA. Z pomocą sióstr z Francji pierwsze w Polsce misjonarki zamieszkały pod Warszawą w ubiegłym roku. Zgodnie z pragnieniem założycielki Alicji Munet, w każdej wspólnocie jest umieszczany tekst „Hymnu o miłości” św. Pawła. Charyzmatem zgromadzenia jest pierwsza ewangelizacja ludόw Afryki, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, katechizacja i życie we wspólnotach na wzór ewangeliczny. Misjonarki mają swój dom macierzysty w Menton na Lazurowym Wybrzeżu. W Afryce najczęściej pracują jako nauczycielki, katechetki i pielęgniarki, ale też prowadzą bibliotekę, apteki i internaty dla dziewcząt.

Za rok misjonarki będą obchodzić setną rocznicę powstania zgromadzenia.