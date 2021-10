Pod koniec czerwca przyszłego roku Ojciec Święty spotka się w Rzymie jedynie z delegatami episkopatów, ruchów i stowarzyszeń. W tym samym czasie, na całym świecie, rodziny będą uczestniczyć w spotkaniach diecezjalnych, organizowanych przez miejscowych ordynariuszy. „Jeśli chcemy nadać nowy impuls duszpasterstwu rodzin, konieczne jest zaangażowanie większej ich liczby” – powiedział kard. Farrell.

Rodziny chcą czuć się w Kościele jak w domu

„Rodziny nie mogą być postrzegane jedynie jako «gleba do nawadniania», biernie przyjmująca inicjatywy duszpasterskie «płynące z góry». Wręcz przeciwnie, są one «ziarnem», które może ożywić świat. To one są ewangelizatorami! Bardziej niż abstrakcyjne przemówienia, rodziny dają realne i wiarygodne świadectwo o pięknie miłości – powiedział prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. – Nasza dykasteria będzie zatem zachęcać biskupów, aby dobrze zaplanowali zarówno drogę przygotowań do tego wydarzenia, jak i realizację inicjatyw diecezjalnych. Jako dykasteria zauważyliśmy, że zaangażowanie na rzecz rodzin jest dobrze przyjmowane i przynosi owoce. Rodziny chcą czuć się w Kościele jak w domu. Gdy otacza się je opieką duszpasterską, chętnie oddają się misji Kościoła i pomocy innym rodzinom. Nie przegapmy więc okazji, by skonsolidować nasze inicjatywy, a także by rozpocząć nowe, wspólnie z rodzinami powierzonymi naszej opiece.“